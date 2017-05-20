أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب -
قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب -
محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات -
وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا -
8 الصبح - الصحفي عزت إبراهيم يوضح أجندة مواضيع المقرر مناقشتها في القمة بين ترامب والرئيس السيسى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

روما يعول على توهج صلاح لضمان المركز الثاني في الكالتشيو

Google+ Print
روما يعول على توهج صلاح لضمان المركز الثاني في الكالتشيو روما يعول على توهج صلاح لضمان المركز الثاني في الكالتشيو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة رقم 37 من الدوري الإيطالي بظهور نابولي وروما، في رحلة اقتناص المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك في ظل اقتراب يوفنتوس من الحفاظ على اللقب للموسم السادس على التوالي.

ويرحل روما الثاني برصيد 81 نقطة لمواجهة كيفو فيرونا الـ14 برصيد 43 نقطة وعينه على مواصلة عقدته، حيث فاز كيفو في 3 مباريات فقط في الـ29 مباراة التي جمعته بذئاب العاصمة، ويعود آخر فوز إلى عام 2013 ومنذ ذلك الحين لم يحصد الفريق سوى نقطتين من 7 مباريات.

ونجح روما في تسجيل 3 أهداف في آخر 3 مباريات أمام كيفو في الدوري، ولم يخسر روما في "فيرونا" سوى مباراة واحدة في ديسمبر عام 2012.

ولم يخسر فيرونا خلال المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري، بينما حقق روما الفوز في آخر 6 مباريات خاضها ذئاب العاصمة خارج ملعبهم، واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط خلال تلك المباريات، كما نجح رجال لوسيانو سباليتي في التسجيل في آخر 19 مباراة، إذ يمتلك الفريق 82 هدفا، وهو ثالث أفضل سجل تهديفي في تاريخ الفريق بعد الموسم الماضي (83 هدفا)، وموسم 1930- 1931 (87 هدفا).

وسيعول روما كثيرا على خدمات الدولي المصري محمد صلاح الذي سجل 4 أهداف، وصنع 5 في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري.

شاهد أيضا

وفي إطار نفس الجولة، يستقبل نابولي صاحب المركز الثالث بـ80 نقطة فريق فيورنتينا "السابع" برصيد 59 نقطة على ملعب "سان باولو"، وهي المباراة رقم 134 التي تجمع الفريقين في الدوري، حيث فاز الفيولا في 51 لقاء مقابل 45 لنابولي، وانتهت 37 مواجهة بالتعادل.

ولم يخسر نابولي آخر 5 مباريات أمام فيورنتينا، حيث حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مواجهتين، ويمر الفريق بفترة مميزة مؤخرا، حيث جمع نذ بداية شهر مارس 26 نقطة أكثر بأربع نقاط عن أقرب ملاحقيه خلال نفس الفترة، وبإمكان نابولي تحقيق الفوز الرابع على التوالي اليوم للمرة الأولى هذا الموسم.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي:

كيفو فيرونا- روما  الساعة 18:00

نابولي- فيورنتينا  الساعة 20:45

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب

زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب

قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب

قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب

محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات

محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات

وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا

وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا