روما يعول على توهج صلاح لضمان المركز الثاني في الكالتشيو

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تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة رقم 37 من الدوري الإيطالي بظهور نابولي وروما، في رحلة اقتناص المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك في ظل اقتراب يوفنتوس من الحفاظ على اللقب للموسم السادس على التوالي.

ويرحل روما الثاني برصيد 81 نقطة لمواجهة كيفو فيرونا الـ14 برصيد 43 نقطة وعينه على مواصلة عقدته، حيث فاز كيفو في 3 مباريات فقط في الـ29 مباراة التي جمعته بذئاب العاصمة، ويعود آخر فوز إلى عام 2013 ومنذ ذلك الحين لم يحصد الفريق سوى نقطتين من 7 مباريات.

ونجح روما في تسجيل 3 أهداف في آخر 3 مباريات أمام كيفو في الدوري، ولم يخسر روما في "فيرونا" سوى مباراة واحدة في ديسمبر عام 2012.

ولم يخسر فيرونا خلال المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري، بينما حقق روما الفوز في آخر 6 مباريات خاضها ذئاب العاصمة خارج ملعبهم، واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط خلال تلك المباريات، كما نجح رجال لوسيانو سباليتي في التسجيل في آخر 19 مباراة، إذ يمتلك الفريق 82 هدفا، وهو ثالث أفضل سجل تهديفي في تاريخ الفريق بعد الموسم الماضي (83 هدفا)، وموسم 1930- 1931 (87 هدفا).

وسيعول روما كثيرا على خدمات الدولي المصري محمد صلاح الذي سجل 4 أهداف، وصنع 5 في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري.

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وفي إطار نفس الجولة، يستقبل نابولي صاحب المركز الثالث بـ80 نقطة فريق فيورنتينا "السابع" برصيد 59 نقطة على ملعب "سان باولو"، وهي المباراة رقم 134 التي تجمع الفريقين في الدوري، حيث فاز الفيولا في 51 لقاء مقابل 45 لنابولي، وانتهت 37 مواجهة بالتعادل.

ولم يخسر نابولي آخر 5 مباريات أمام فيورنتينا، حيث حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مواجهتين، ويمر الفريق بفترة مميزة مؤخرا، حيث جمع نذ بداية شهر مارس 26 نقطة أكثر بأربع نقاط عن أقرب ملاحقيه خلال نفس الفترة، وبإمكان نابولي تحقيق الفوز الرابع على التوالي اليوم للمرة الأولى هذا الموسم.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي:

كيفو فيرونا- روما الساعة 18:00

نابولي- فيورنتينا الساعة 20:45