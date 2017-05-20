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كين يتطلع إلى المئوية في الدوري الإنجليزي

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كين يتطلع إلى المئوية في الدوري الإنجليزي كين يتطلع إلى المئوية في الدوري الإنجليزي

التحرير

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أعرب مهاجم توتنهام هاري كين عن رغبته في تسجيل الهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد اقترابه من الفوز بالحذاء الذهبي للبريميرليج للموسم الثاني على التوالي.

وأحرز كين 4 أهداف في شباك ليستر سيتي في الجولة الماضية في المباراة التي انتهت بفوز توتنهام بنتيجة 6-1، ورفع رصيده إلى 26 هدفا، بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه مهاجم إيفرتون روميلو لوكاكو.

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ويمتلك كين 75 هدفا في مشواره بالدوري الإنجليزي، إذ يرغب في بلوغ الهدف رقم 100 خلال الموسم المقبل، معتبرا هذا الأمر بالإنجاز الكبير إن نجح في تحقيقه.

وأوضح كين أنه فخور للغاية بسجله التهديفي هذا الموسم بالنظر إلى معاناته من إصابتين غاب على إثرهما لمدة 11 أسبوعا، ونجح في تسجيل أكثر من 30 هدفا في جميع المسابقات.

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التحرير

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