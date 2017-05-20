فيدال وسانشيز يدعمان قائمة تشيلي في كأس القارات

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أعلن المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي عن قائمة تشيلي من المحترفين التي ستشارك في كأس القارات، وشهدت تواجد القوة الضاربة على عكس ألمانيا التي قرر مدربها يواخيم لوف المشاركة في البطولة بالفريق الرديف.

وضمت القائمة الهداف التاريخي للمنتخب أليكسيس سانشيز برصيد 37 هدفا، والذي سجل هذا الموسم 23 هدفا في الدوري الإنجليزي، و28 هدفا في جميع المسابقات مع أرسنال رغم رغبة فينجر في حصوله على الراحة بعد مشاركته في مونديال 2014 وكوبا أمريكا 2015 و2016.

وتبدأ منافسات كأس القارات يوم 17 يونيو المقبل في روسيا، ووقعت تشيلي في المجموعة الثاني رفقة أستراليا والكاميرون وبطل كأس العالم ألمانيا، وستكون البداية يوم 18 يونيو بمواجهة بطل إفريقيا.

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وفيما يلي قائمة تشيلي من المحترفين:

تشارليز أرانجيز (باير ليفركوزن)- كلاوديو برافو (مانشستر سيتي)- نيكولاس كاستيلو (أونيفرسيداد ناسيونال)- مارسيلو دياز (سيلتا فيجو)- باولو دياز (سان لورينزو)- فيليبي جوتيريز (انترناسيونال)- بيدرو بابلو هيرنانديز (سيلتا فيجو)- ماوريسيو إيسلا (كالياري)- جاري ميديل (إنتر)- إوجينيو مينا (سبورت ريسيفي)- إيدسون بونش (نيكاكسا)- إينزو روكو (كروز أزول)- مارتن رودريجز (كروز أزول)- أليكسيس سانشيز (أرسنال)- فرانشيسكو سيلفا (كروز أزول)- إدواردو فارجاس (تيجريز)- أرتورو فيدال (بايرن ميونيخ).