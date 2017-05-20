السيسي يعرض في كلمته أمام قمة الرياض غدا رؤية مصر حول مواجهة الإرهاب

القاهرة- (أ ش أ):

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة تستغرق يومين، وذلك للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستعقد بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الأحد.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة أمام قمة الرياض، يستعرض خلالها الرؤية المصرية لصياغة استراتيجية شاملة لمواجهة خطر الإرهاب من خلال تكثيف الجهود الدولية الساعية لوقف تمويل التنظيمات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين وتوفير الملاذ الآمن لها.

وقال المتحدث الرسمي إن الرئيس السيسي سيعقد أيضا خلال تواجده بالرياض عددا من اللقاءات الثنائية مع بعض قادة الدول والحكومات المشاركين بالقمة، وذلك للتباحث حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع هذه الدول ومناقشة إمكانات وفرص التعاون المتاحة في مختلف المجالات وكيفية تفعيلها بما يحقق المصالح المشتركة.