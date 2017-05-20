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سيولة مرورية بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

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سيولة مرورية بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة سيولة مرورية بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

التحرير

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تشهد الطرق الرئيسية فى محافظة القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وسط تواجد أمنى لرجال المرور فى كافة الشوارع والميادين الرئيسية لملاحظة حركة السيارات لتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين وسحب أى كثافات مرورية تظهر بالمحاور وإزالة أى معوقات مرورية.

وظهرت كثافات متحركة أعلى كوبرى أكتوبر للمتجه من القاهرة اتجاه الجيزة وأمام القادم من مدينة نصر اتجاه رمسيس وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين، وكذلك الأمر بميدان التحرير وروكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، فى ظل انتشار الخدمات المرورية.

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وشهد محيط جامعة القاهرة كثافات مرورية محدودة نتيجة لأعمال إنشاء نفق للسيارات بميدان النهضة، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بشارع النيل السياحى ومديرية أمن الجيزة وبمنطقة الكورنيش.

كما ظهرت كثافات متحركة بمحيط أعمال محور أحمد عرابى فى المهندسين، بسبب أعمال نقل مرافق مترو الأنفاق على الرغم من وجود تحويلات  مرورية بالمنطقة.

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التحرير

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