مطار القاهرة يستعد لمغادرة السيسي إلى الرياض

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فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، الصالة الرئاسية استعدادا لمغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة السعودية الرياض ، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقرر عقدها غدا الأحد.

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تسلم السبت الماضى دعوة لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي ستعقد بالمملكة العربية السعودية، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدا الأحد، وذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لعصام بن سعيد - وزير الخدمة المدنية السعودي، كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي لتأكيد دعوة مشاركته في القمة.