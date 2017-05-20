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مطار القاهرة يستعد لمغادرة السيسي إلى الرياض

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مطار القاهرة يستعد لمغادرة السيسي إلى الرياض مطار القاهرة يستعد لمغادرة السيسي إلى الرياض

التحرير

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فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، الصالة الرئاسية استعدادا لمغادرة الرئيس عبد الفتاح إلى العاصمة الرياض ، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقرر عقدها غدا الأحد.

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تسلم السبت الماضى دعوة لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي ستعقد بالمملكة العربية السعودية، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ، غدا الأحد، وذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لعصام بن سعيد - وزير الخدمة المدنية السعودي، كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي لتأكيد دعوة مشاركته في القمة.

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التحرير

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