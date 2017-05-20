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أعيد إلى السجن بعد 45 دقيقة من إطلاق سراحه.. والسبب

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أعيد إلى السجن بعد 45 دقيقة من إطلاق سراحه.. والسبب أعيد إلى السجن بعد 45 دقيقة من إطلاق سراحه.. والسبب

مصراوي Masrawy

أعيد إلى السجن بعد 45 دقيقة من إطلاق سراحه.. والسب

 لم ينقضي على خروجه من السجن ساعة واحدة حتى تم إعادته مرة أخرى إلى السجن بتهمة جديدة. القاضي استمع إلى أقوال الشرطة وحكم بعودة الشخص إلى السجن بسبب انعدام تأهيله.

قالت الشرطة الألمانية، أمس الجمعة، إن شخصاً لم يقض ساعة واحدة بعد إطلاق سراحه حتى عاد خلف القضبان مرة أخرى. وأوضحت الشرطة أن الرجل قد اعتقل مرة أخرى بعد 45 دقيقة من مغادرته السجن في ضواحي مدينة آوغسبورج جنوبي البلاد.

وأثناء مغادرته السجن أمس، سيطرت حالة من الغضب على الشخص وقام بلكم صندوق بريد وإلقاء حاويات القمامة في ضاحية جابلنجن بالمدينة.

وأضافت الشرطة أن إحدى سلات القمامة أطيح بها في الشارع، ما أجبر العديد من السائقين على التوقف بشكل مفاجئ وسريع، ما عرض حياة السائقين والمارة للخطر.

لذلك، ألقت الشرطة القبض على الرجل البالغ من العمر 30 عاماً وقدمته مجدداً إلى القاضي، الذي حكم بعودته إلى السجن مرة أخرى.
ويقبع الرجل حالياً مرة أخرى خلف نفس السجن الذي أطلق سراحه منه في نفس اليوم.

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مصراوي Masrawy

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