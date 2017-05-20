طقس لطيف بالوجه البحري والقاهرة.. ومائل للحرارة في الصعيد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 28

الإسكندرية 20 25

مطروح 17 25

بورسعيد 20 26

دمياط 20 25

الإسماعيلية 16 29

السويس 17 29

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الغردقة 24 33

شرم الشيخ 24 32

المنيا 18 31

الفيوم 20 29

أسيوط 18 31

سوهاج 19 33

الأقصر 21 35

أسوان 24 36

الوادي الجديد 21 35

قنا 23 34