فيديو| ميرفت الديب: الدروس الخصوصية موجودة في جميع دول العالم

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قالت الدكتورة ميرفت الديب، المنسق العام للمجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر والمشرفة على مدارس النيل، إن مصر لا تتفرد بظاهرة الدروس الخصوصية، وأنها موجودة فى جميع دول العالم.

وأوضحت ميرفت، خلال لقائها مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «كلام تاني»، المذاع على قناة «دريم»، أن اليابان بها نظام للدروس الخصوصية يعرف بـ«الجوكو»، ولكن الميزة هناك أن هذا النظام ليس بديلًا عن المدرسة التي لم تنهار، وهذا عكس ما حدث في مصر.

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وأكدت أن العملية التعليمية في مصر تحتاج إلى ضبط ومتابعة للأداء داخل المدارس، من خلال نظام جديد تستمر المدارس فيه بإعطاء المواد التعليمية بطريقة لا تجعل الطالب يتجه إلى الدروس الخصوصية.