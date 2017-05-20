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بالفيديو : هاتف ذكي يصنع لك القهوة: يصبها ساخنة من فتحة صغيرة

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بالفيديو : هاتف ذكي يصنع لك القهوة: يصبها ساخنة من فتحة صغيرة بالفيديو : هاتف ذكي يصنع لك القهوة: يصبها ساخنة من فتحة صغيرة

تمثل القهوة مشروبا حيويا لعدد كبير من محتسيها لا يستطيعون بدء يومهم دونها، وفي ظل تلبية التكنولوجيا احتياجاتنا اليومية على اختلافها، ابتكر المطورون أحدث هاتف يمكنه صناعة القهوة بداخله وإعطاء إشارة البدء في صناعتها من خلال تطبيق ذكي مثبت عليه.

وتحدثت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن هاتف يدعى «موكايس»، وهو مزود بهيكل يحتفظ بالحرارة بداخله، ويسمح للمستخدم حمل قهوته بداخله أينما ذهب وصناعتها ثم صبها من جسم الهاتف وكأنه يحمل معه وعاء إعداد القهوة.

وأوضحت الصحيفة أن الهاتف مزود بكبسولة يمكن حفظ مسحوق القهوة والماء بداخلها، ثم إعطاء الأمر بعملية إعداد القهوة بسرعة بواسطة نظام حراري فعال داخل الهاتف، لتتم العملية بنجاح وصب القهوة الساخنة من فتحة صغيرة في طرف جسم الهاتف.

وصممت هاتف «موكايس» شركة سمارت كاي، التي صرح الناطق باسمها بأن الهاتف الجديد يعد أول هاتف متعدد الاستخدامات الذي يقدم القهوة ساخنة لحامله في أي مكان، وهو الأمر الذي لا يتاح إلا إذا اضطرت للتوقف عند أحد المقاهي وأنت خارج المنزل.

وكشفت الشركة المصنعة للهاتف عن أنه سيصبح متاحا قريبا للجمهور بمبلغ 87 دولار أمريكي.

 

 

المصدر : المصري لايت

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