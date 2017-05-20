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بطريركية الإسكندرية تقيم قداس الأربعين لضحايا تفجير الكنيسة المرقسية

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بطريركية الإسكندرية تقيم قداس الأربعين لضحايا تفجير الكنيسة المرقسية بطريركية الإسكندرية تقيم قداس الأربعين لضحايا تفجير الكنيسة المرقسية

التحرير

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تقيم بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، اليوم السبت، قداس تذكار الأربعين لشهداء الكاتدرائية المرقسية بدير القديس العظيم الشهيد مارمينا العجايبي بصحراء بمريوط.

يشار إلى أن تفجيرا إرهابيا استهدف الكنيسة المرقسية بالتزامن مع قداس أحد الشعانين في أبريل الماضي وراح ضحيته 18 شخصا وأصيب 47 آخرون.

وكانت بطريركية الأقباط الأرثوذكس أقامت سرادق عزاء لضحايا وشهداء حادث تفجير الكنيسة المرقسية، وتم إقامة صلاة الجناز بدير مارمينا واستقبال العزاء بمقر الكنيسة المرقسية وسط حضور شعبى ورسمى وكنسي كبير.

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التحرير

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