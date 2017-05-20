إيطاليا تبحث المشاركة في حفل مرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل بأسوان

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زار الملحق الثقافى الإيطالى ومديرة معهد الآثار الإيطالى منطقة أثار أبوسمبل جنوب أسوان، مساء أمس الجمعة.

ويبحث الوفد الإيطالي التحضيرات مع الحكومة المصرية للاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل بأسوان المقرر فى أكتوبر المقبل بالتزامن مع احتفالات ظاهرة تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل.

وقال حسام عبود مدير عام آثار أبوسمبل بأسوان إن سبب مشاركة الجانب الإيطالى فى الاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل، يأتى احتفالا بمكتشف المعبد الإيطالى جيوفانى بلزونى فى الأول من أغسطس عام 1817، إذ أن الحكومة الإيطالية قررت تحمل جزء كبير من المشاركة من خلال تنظيم أوبرا أو باليه لإحدى الفرق الإيطالية الشهيرة بساحة معبد أبوسمبل، إلى جانب مشاركة أحد المطربين الإيطاليين فى الحفل الذى سيقام بهذه المناسبة، ودعوة كبار الشخصيات الإيطالية فى الاحتفالية.

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وأضاف أن الجانبين المصرى والإيطالى وضعوا هدفا واحدا للخروج بهذه الاحتفالية بالشكل الذى يليق بحضارة البلدين والتاريخ المشترك الذى يعود لأكثر من 2000 عام، منذ الحكم الرومانى لمصر.

ولفت عبود إلى أن العديد من المعابد الرومانية بإيطاليا تم بناؤها من أحجار جبال البحر الأحمر، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية فرصة لعودة العلاقات المصرية الإيطالية لسابق عهدها وعودة السياحة الإيطالية إلى مصر.

وكشف مدير عام آثار أبوسمبل أن المحلق الثقافى الإيطالى ومديرة معهد الآثار الإيطالية قاما بمعاينة موقع وساحة معبد أبوسمبل لوضع تصور للحفل الذى سيشارك فية الجانب الإيطالى.