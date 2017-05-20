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فيديو| الإبراشي يكشف عن رغبته مقابلة زعيم «داعش»: أنا أحاور «الشيطان» نفسه

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فيديو| الإبراشي يكشف عن رغبته مقابلة زعيم «داعش»: أنا أحاور «الشيطان» نفسه فيديو| الإبراشي يكشف عن رغبته مقابلة زعيم «داعش»: أنا أحاور «الشيطان» نفسه

التحرير

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قال الإعلامى وائل الإبراشي، إنه رفض إذاعة حواره مع مرشد الإخوان الأسبق، محمد مهدي عاكف، مشيرا إلى أن حواره كان يتزامن مع خوض الرئيس المعزول محمد مرسي، الانتخابات الرئاسية، وكانت هناك حالة من «البلبلة»، على حد وصفه.

وأضاف الإبراشي، فى برنامج «اقتحام» الذي يقدمه الاعلامي محمد مصطفى، على قناة «الحدث اليوم»، إن إزاحة الفريق أحمد شفيق من الانتخابات كان خطأ وقع فيه، لافتا إلى أنه كان على قناعة أن إزاحة الفريق شفيق، ربما يساعد فى نجاح ثورة ٢٥ يناير ولكنه اكتشف أن ذلك «خطأ».

وأشار إلى أنه عندما أجرى حوارات مع المتطرفين فى لندن وتم نشرها فى جريدة «روز اليوسف»، قال البعض إنه يقوم بإجراء حوارات مع الإرهابيين، لافتًا أن هذه الحوارات أحدثت «ضجة» في ذلك الوقت.

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وكشف الإبراشي، عن رغبته في إجراء حوار مع أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش الإرهابي، وأيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، قائلا: «لو أتيح لي عمل حوار مع زعيم داعش وزعيم تنظيم القاعدة هاعمله»، موضحًا أن العمل الصحفي تستطيع فيه أن «تحاور حتى الشيطان وتؤدى هذا العمل المهني».

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التحرير

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