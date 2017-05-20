سمر العشري

تنازلت الأميرة اليابانية ماكو، حفيدة إمبراطور اليابان، عن لقبها الأميري لتتزوج من مواطن عادي يحب البحر والتزلج ولعب الكمان ويجيد الطهي، وفقًا لما ذكرته «العربية»، نقلًا عن تليفزيون «إن إتش كي»، الذي أشار إلى رفض الأسرة الإمبراطورية تأكيد التقرير أو نفيه.

والحبيب الذي فاز بقلب الأميرة اسمه «كي كومورو»، وكان زميلاً لها في الجامعة بطوكيو التي تخرجت فيها عن عمر 25 عامًا.

وطبقًا لصحيفة «دايلي ميل» البريطانية، تعرف الحبيبان لأول مرة في مطعم في حصن شيبويا بطوكيو قبل خمس سنوات، وتناقشا حول الدراسة في الخارج، ومن ثم تكررت اللقاءات إلى ما قبل شهر من الآن.

ويعمل السيد كومورو في مجال تعزيز السياحة البحرية على شواطئ شونان في محافظة كاناجاوا.

وحسب الأعراف، فإن الأميرة ماكو لم تعد تحمل اللقب، وستصبح من العامة بمجرد أن تزوجت منهم، وهو ما يقطع عليها حظها بأن تصبح إمبراطورة في المستقبل وتعتلي العرش، ويمنح الفرصة لوالدها وشقيقها الصغير بحمل اللقب بعد ولي العهد الحالي ناروهيتو، وهو عم الأميرة التي فقدت اللقب.

رغم ذلك، فإن الزفاف من المتوقع أن يتم بكامل الطقوس المعتادة للزواجات الملكية في اليبان، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لكي يكتمل، وسيكون هناك إعلان بخصوص ذلك، ومن ثم يتم اختيار موعد لحفل الزفاف وسيقوم الزوجان بإخطار رسمي إلى الإمبراطور والإمبراطورة، وبحسب التقارير، فإن ماكو قدمت بالفعل السيد كومورو إلى والديها وأنهما وافقا عليه.

وعلى عكس الملوك في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، فإن عائلة الإمبراطور الياباني تميل إلى أن تكون بعيدة عن الأنظار، رغم سفرها إلى الخارج وظهورها في الأحداث الثقافية.

وبالنسبة للإمبراطور الحالي، أكيهيتو، فهو الإمبراطور رقم 125 لليابان، وتسلم مهامه في 1989، وهو ابن هيروهيتو، الإمبراطور الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، لكنه دون صلاحيات فعلية للإمبراطور، لكن الدستور ينص على أنه يعدّ رمزًا للدولة ولوحدة الشعب.

وأعرب أكيهيتو عن رغبته في التنازل عن العرش العام الماضي، وتعمل اليابان على إعداد التشريعات اللازمة حتى يتمكن من ذلك.

وحتى هزيمة اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، كان يُنظر إلى الإمبراطور هيروهيتو ككائن مقدس، ولم يُسمح للعامة حتى بسماع صوته، لكن الزمن تغير وأصبح اليابانيون معتادين على رؤية الإمبراطور وعائلته.

ومن المرجح أن يشهد الشعب زواج ماكو في احتفالية عظيمة، رغم أن الطقوس ستكون في غاية الإحكام.