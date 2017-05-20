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فيديو| كهربا لجماهير الزمالك: «ليه طول الوقت بتشتم؟»

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فيديو| كهربا لجماهير الزمالك: «ليه طول الوقت بتشتم؟» فيديو| كهربا لجماهير الزمالك: «ليه طول الوقت بتشتم؟»

التحرير

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أعرب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب عن حزنه الكبير من بعض الأشخاص المنتميين إلي جماهير النادي الأبيض.

وقال كهربا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور، في برنامج «الكورة في دريم» عبر شاشة «دريم»: «ليه طول الوقت بتشتم بأمي وأبويا، أنا حزين جدا من بعض الصفحات الزملكاوية التي تقوم بسبي».

وأضاف: «جماهير الزمالك لها مني كل التقدير والاحترام، ولكن أتعجب جدا من السب المستمر تجاهي»، مؤكدا: «أنا لاعب في نادي الزمالك الآن، وعندما رحلت إلي تنازلت عن 750 ألف جنيه، وذلك من أجل الجماهير، بالإضافة إني قومت بتجديد تعاقدي لمدة 5 سنوات على بياض».

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واختتم كهربا: «أنا تحت أمر نادي الزمالك ولكن لازم أكون مرتاح نفسيا، عندما تعاقدت مع النادي كنت لاعب بمنتخب ، ويوجد عرض إعارة من السعودية بمبلغ جيد جدا سيصل إلي نادي الزمالك خلال أيام».

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التحرير

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