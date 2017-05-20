ننشر أول صورة لـ"أحمد" ضحية التنقيب عن الأثار في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

حصل موقع "مصراوي"، اليوم السبت، أول صورة للمتوفي الذي سقط في حفرة للتنقيب عن الآثار، ويدعى "أحمد م.س" - 22 عامًا، عاطل، ويقيم بقرية الكوم الأحمر، كما صورة المنزل الذي حدث به التنقيب، ويقع بدائرة مركز شرطة البرلس.

وكان المتوفي سقط في حفرة خلال قيامه واثنين آخرين بالتنقيب عن الآثار في منزل أحدهم، إلا ان شريكيه قاما بردم الحفرة فوقه خشية افتضاح أمرهم.

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