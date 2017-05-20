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مسعف وسائق يسلمان 5 آلاف جنيه كانت بحوزة مصاب بكفر الشيخ

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مسعف وسائق يسلمان 5 آلاف جنيه كانت بحوزة مصاب بكفر الشيخ مسعف وسائق يسلمان 5 آلاف جنيه كانت بحوزة مصاب بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

مسعف وسائق يسلمان 5 آلاف جنيه كانت بحوزة مصاب

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سلم المسعف طه زيان، والسائق متولى أحمد، العاملان بنقطة إسعاف بلطيم، بالسيارة كود 1420، الجمعة، أمانات كانت بحوزة مصاب فى حادث سير، على الطريق الدولى الساحلى بمركز البرلس.

وتبين من خلال تعهد تسليم هذه الأمانات من قبل أحد المواطنين، أن الأمانات عبارة عن مبلغ نقدي بقيمة 5 آلاف جنيها، وهاتف محمول، وشاشة عرض سيارة ، ورزمة أوراق.

كانت غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير الهيئة تلقت بلاغًا من نقطة إسعاف بلطيم، بوقوع حادث تصادم جرار زراعي، بسيارة ملاكي، على الطريق الدولى الساحلي، أمام قرية الحماد، دائرة مركز شرطة البرلس، ووجود مصابين.

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