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رشدي: وزير الأوقاف «بيتشطر» على ميكرفونات الجوامع في رمضان

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رشدي: وزير الأوقاف «بيتشطر» على ميكرفونات الجوامع في رمضان رشدي: وزير الأوقاف «بيتشطر» على ميكرفونات الجوامع في رمضان

التحرير

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عبر الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، عن أمنيته بأن يأتي شهر رمضان الكريم، ويخلص الشعب من عدد من الأشخاص اللذين وصفهم بأنهم «كسالى وموجهين ولا يقدرون الموقف».

وأوضح رشدي، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، المُذاع عبر فضائية «النهار»، أن رمضان يجب أن يخلصنا من «عبيد اللايكات» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذين يعلون من شأن أحد وينسفون بآخر الأرض بـ«لايك».

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وأردف الإعلامي أنه يجب أيضًا أن نتخلص من «إفيهات» وزير الأوقاف، التي يرددها لكي ننسى دوره الرئيسي في مكافحة الأفكار، مهاجمًا: «بتتشطر على ميكرفونات الجوامع في رمضان، يعني حتى لو مزعجة، أنت وراك شغل أهم وهو مكافحة الأفكار المتطرفة، والإرهاب اللي بيجي عن طريقها».

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التحرير

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