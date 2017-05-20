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فيديو| الخرباوي: «الشاطر» كان يطمح أن يكون خليفة للمسلمين

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فيديو| الخرباوي: «الشاطر» كان يطمح أن يكون خليفة للمسلمين فيديو| الخرباوي: «الشاطر» كان يطمح أن يكون خليفة للمسلمين

التحرير

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قال الخبير في شئون الحركات الإسلامية، ثروت الخرباوي، إن القيادي بجماعة الإخوان، خيرت الشاطر، ليس شخصية جماهيرية بل كان شخصًا تنظيميًا، مؤكدًا أنه لا يؤمن بالعمل الجماهيري ومخاطبة الجماهير، بل يؤمن بالعمل السري أكثر من الدعوي، وكان يعتمد على السرية في كل تحركاته.

وأضاف الخرباوي، خلال لقائه ببرنامج «منابر وسيوف» على فضائية «الغد» الاخبارية، مع الكاتب والإعلامي ضياء رشوان، أن الإخوان خاضوا الانتخابات الرئاسية بتوجيهات أمريكية، معتبرًا أن الشاطر كان يطمح في أن يكون خليفة للمسلمين وليس رئيسًا لمصر فقط، وبنفس الفكرة التي تسيطر على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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ونفى تزعم الشاطر مظاهرات 1968 بعد نكسة 1967، مؤكدًا أنه لم يكن من المتظاهرين، وأن من شارك هو عاطف الشاطر، مشددًا على أن الأول لم يكن يؤمن بالنزول إلى الشارع.

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التحرير

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