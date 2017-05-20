فيديو| جورج إسحاق: ما زالت مُصرًا على رفع عقوبة الحبس من قانون التظاهر

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قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إنه لازال يصر على رفع عقوبة الحبس من قانون التظاهر والتجمعات، موضحًا أنه يعمل على ذلك ويبذل كل ما في وسعه من أجل تحقيق تلك الإجراء، طالما كان التظاهر سلمي، حيث لن يقبل أحد سواء مدنيين أو أجهزة أمنية أو قيادات في الدولة أن يخرج أحد عن التظاهر السلمي.

وأضاف إسحاق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت مصر»، على قناة «التليفزيون العربي»، أن الدستور كفل الحريات وكفل حرية التعبير عن الرأي دون أن يعترضه أحد، موضحًا أنه يتمنى أن يرى الدستور مطبق على أرض الواقع خاصة فيما يخص التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

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وتابع: «من حق الناس تعبر عن أرائها، من يستخدم العنف يجب أن يتم مواجهته بالعنف، من يحمل سلاح يجب أن يتم مواجهته بالسلاح، ولكن عندما يحمل المتظاهرين فكر وثقافة يجب أن يتم معاملتهم بنفس أسلوبهم».