فيديو| «الكهرباء»: حطة متكاملة للتصدي لأي «أعطال مفاجئة» خلال رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة، متحدث وزارة الكهرباء، أنه لا توجد أي نية لتخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المقبل أو فصل الصيف الحالي، لافتا إلى الاستعداد بخطة متكاملة للتصدي إلى أي أعطال مفاجئة.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» على قناة «العاصمة»، أن الوزارة مهتمة بمحدودى الدخل خاصة الفئات الأولى بالرعاية، إذ تقدم استثناءات لهم فى زيادة أسعار الكهرباء من خلال تتبع سياسة التدرج في الشرائح بداية من استهلاك 50 كيلو وات، لافتًا إلى أن عددهك يصل إلى نحو 4 ملايين مواطن ويحصلون على دعم يصل لمليار ونصف المليار جنيه شهريا.

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وتابع متحدث الكهرباء: «بينما يصل استهلاك الشريحة الثانية إلى حوالي 100 كيلو وات ويصل عددهم لـ3 ملايين مواطن، ويحصلون على دعم شهري يصل إلى حوالي 2 مليار جنيه».