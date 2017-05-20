صور| محافظة بورسعيد تحتفل بـ«يوم إفريقيا»

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بدأت محافظة بورسعيد، الجمعة، احتفالات "يوم إفريقيا"، والتي أحيتها فرق الفنون الشعبية: "النوبة، الصعيد، الفلاحي، البدوي، البحري، البمبوطي"، وذلك على 3 مسارح هي: ساعة قصر الثقافة، حديقة التاريخ، وحديقة المنتزة.

وسيتم تنظيم ديفيليه، اليوم السبت، يتجول فى شوارع المحافظة من أمام باب رقم 1 للميناء السياحي المجاور لقاعدة تمثال ديليسبس، لينتهى بعرض فني في المركز الثقافي، بمشاركة جميع جاليات الدول الإفريقية وفرق الفلكلور المصري، ثم عرض فني بعنوان "يوم إفريقيا"، وعرض لشباب بورفؤاد تحت عنوان "أنشودة إفريقية" للمخرج محمد الملكي، بجانب عدد من العروض الفنية الأخري، وفيلم تسجيلي يوضح العلاقة بين دول الاتحاد الإفريقي، بجانب عدة فعاليات أخري.

ويشمل الاحتفال كلمات للوزراء ورئيس الاتحاد اأفريقى والمحافظ، في حضور قرابة 12 سفير دولة إفريقية وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

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