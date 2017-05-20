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عضو «الشؤون الإسلامية»: انتقاد «منع مكبرات الصوت في التراويح» مزايدات عديمة القيمة

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عضو «الشؤون الإسلامية»: انتقاد «منع مكبرات الصوت في التراويح» مزايدات عديمة القيمة عضو «الشؤون الإسلامية»: انتقاد «منع مكبرات الصوت في التراويح» مزايدات عديمة القيمة

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وصف عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الانتقادات الموجهة لوزارة الأوقاف، بسبب قرار منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل بـ «المزايدات عديمة القيمة». 

وقال هندي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت »، على قناة «التليفزيون العربي»: «لا توجد مؤسسة في الدولة ترفض القرار، فدار الإفتاء أيدته منذ 3 سنوات، والأزهر الشريف لا يعترض».

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وشدد على ضرورة وضع ضوابط لقرار وزارة الأوقاف ومراعاة حالة كل مسجد على حدى لتطبيق القرار بشكل جيد، مضيفا: «ما يحدث من اعتراض على القرار مزايدات ليس لها قيمة، فالنبي طلب مراعاة حالة الناس، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يتكسبون من وجود الزوايا لإقامة بعض الأمور الخاصة بهم».

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