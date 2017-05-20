أخبار عاجلة

أعيد إلى السجن بعد 45 دقيقة من إطلاق سراحه.. والسبب -
8 الصبح - لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض لحضور القمة الإسلامية الأمريكية -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح الأمراض الجلدية التى ليس لها علاج ..ويكشف حقيقة "البيض الصيني" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر من "الحلويات الشرقية" فى رمضان وينصح بتناول الفاكهة بكثرة -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح العلاج النهائي لمرض "البهاق" لكنة ياخد وقت طويل -
8 الصبح - نصائح د/هاني الناظر عن المشروبات فى شهر رمضان ويحذر من "مشروب العرقسوس" -
فقدان خاتم شعار الجمهورية والبصمة الخاصة بتموين إمبابة -
المحمدي: أفتخر بتحقيق أرقام قياسية بالدوري الإنجليزي.. وأهاجم الإعلام لسبب -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

استغاثة من المصريين المقيمين في السعودية بالسيسي وابو الغيط

Google+ Print
استغاثة من المصريين المقيمين في السعودية بالسيسي وابو الغيط استغاثة من المصريين المقيمين في السعودية بالسيسي وابو الغيط

في استغاثة عاجلة للرئيس عبدالفتاح وكذلك لرئيس جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من المصريين المقيمين بالمملكة العربية تقدم بها نيابة عنهم الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية ، بشأن معاملة أبناء المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية والملتحقين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والحاصلين على الثانوية العامة من خارج معاملة زملائهم المصريين الحاصلين على شهادة اتمام المرحلة الثانوية من داخل مصر بتحصيل رسومهم بالجنيه المصري
بدلا من تحصيلها بالدولار الأمريكي .

 

مما يجعل أولياء الأمور يشعرون بأن معاملة ابنائهم على هذا النحو وكانهم أجانب مما يخل بمبادئ مساواة المواطنين المصريين بالداخل والخارج وباعتبار الطلاب المصريين الذين التحقوا بالاكاديمية بشهادات اتمام الدراسة الثانوية من خارج مصر على أنهم ليسوا مواطنين مصريين ، ولا سيما بعد ارتفاع عقب قرار بتعويم الجنيه المصري ، مما يعد عبء على أولياء أمورهم ، ومن الجدير بالذكر أن الدستور المصري يجعل المساواة في المعاملة بين المواطنين حقًا أصيلًا لكل مصري داخل وخارج الوطن .

 

 

المصدر : مصر فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
الخارجية الليبية المؤقتة تثمن موقف مصر حيال الهجوم الإرهابي ببراك الشاطئ بجنوب ليبيا

الخارجية الليبية المؤقتة تثمن موقف مصر حيال الهجوم الإرهابي ببراك الشاطئ بجنوب ليبيا

مطار القاهرة يستعد لمغادرة السيسي إلى الرياض

مطار القاهرة يستعد لمغادرة السيسي إلى الرياض

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية