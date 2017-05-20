استغاثة من المصريين المقيمين في السعودية بالسيسي وابو الغيط

سمر العشري

في استغاثة عاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي وكذلك لرئيس جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية تقدم بها نيابة عنهم الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية ، بشأن معاملة أبناء المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية والملتحقين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والحاصلين على الثانوية العامة من خارج مصر معاملة زملائهم المصريين الحاصلين على شهادة اتمام المرحلة الثانوية من داخل مصر بتحصيل رسومهم بالجنيه المصري

بدلا من تحصيلها بالدولار الأمريكي .

مما يجعل أولياء الأمور يشعرون بأن معاملة ابنائهم على هذا النحو وكانهم أجانب مما يخل بمبادئ مساواة المواطنين المصريين بالداخل والخارج وباعتبار الطلاب المصريين الذين التحقوا بالاكاديمية بشهادات اتمام الدراسة الثانوية من خارج مصر على أنهم ليسوا مواطنين مصريين ، ولا سيما بعد ارتفاع سعر الدولار عقب قرار الحكومة بتعويم الجنيه المصري ، مما يعد عبء على أولياء أمورهم ، ومن الجدير بالذكر أن الدستور المصري يجعل المساواة في المعاملة بين المواطنين حقًا أصيلًا لكل مصري داخل وخارج الوطن .

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads