أخبار عاجلة

أعيد إلى السجن بعد 45 دقيقة من إطلاق سراحه.. والسبب -
8 الصبح - لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض لحضور القمة الإسلامية الأمريكية -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح الأمراض الجلدية التى ليس لها علاج ..ويكشف حقيقة "البيض الصيني" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر من "الحلويات الشرقية" فى رمضان وينصح بتناول الفاكهة بكثرة -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح العلاج النهائي لمرض "البهاق" لكنة ياخد وقت طويل -
8 الصبح - نصائح د/هاني الناظر عن المشروبات فى شهر رمضان ويحذر من "مشروب العرقسوس" -
فقدان خاتم شعار الجمهورية والبصمة الخاصة بتموين إمبابة -
المحمدي: أفتخر بتحقيق أرقام قياسية بالدوري الإنجليزي.. وأهاجم الإعلام لسبب -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| نائب «تجريم الأسماء الأجنبية»: عايزين نرجع الإسلامية والعربية

Google+ Print
فيديو| نائب «تجريم الأسماء الأجنبية»: عايزين نرجع الإسلامية والعربية فيديو| نائب «تجريم الأسماء الأجنبية»: عايزين نرجع الإسلامية والعربية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب بدر عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروعه الذي سيقدمه للبرلمان يستهدف تجريم تسمية المواليد بأسماء أجنبية أو أعجمية، مؤكدًا ضرورة اختيار اسم مناسب للأبناء من قبل الآباء.
 
وأوضح عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، على قناة «العاصمة»، مع الإعلامي سعيد حساسين، أن اختيار اسم كريم للمولود من أهم الأمور التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضيفًا: «عايزين نرجع للأسماء بتاعت زمان الإسلامية والعربية». 

وأكد النائب البرلماني، أن القانون سيطبق على المسلمين فقط، وليس لنا علاقة بالأقباط، مشيرا إلى أن المشروع سيتضمن عقوبات على المخالفين.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| ميرفت الديب: الدروس الخصوصية موجودة في جميع دول العالم

فيديو| ميرفت الديب: الدروس الخصوصية موجودة في جميع دول العالم

بالفيديو : هاتف ذكي يصنع لك القهوة: يصبها ساخنة من فتحة صغيرة

بالفيديو : هاتف ذكي يصنع لك القهوة: يصبها ساخنة من فتحة صغيرة

فيديو| الإبراشي يكشف عن رغبته مقابلة زعيم «داعش»: أنا أحاور «الشيطان» نفسه

فيديو| الإبراشي يكشف عن رغبته مقابلة زعيم «داعش»: أنا أحاور «الشيطان» نفسه

بالفيديو || حل لغز جثة العملاق البحري الغامض في إندونيسيا

بالفيديو || حل لغز جثة العملاق البحري الغامض في إندونيسيا