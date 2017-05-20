فيديو| نائب «تجريم الأسماء الأجنبية»: عايزين نرجع الإسلامية والعربية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال النائب بدر عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروعه الذي سيقدمه للبرلمان يستهدف تجريم تسمية المواليد بأسماء أجنبية أو أعجمية، مؤكدًا ضرورة اختيار اسم مناسب للأبناء من قبل الآباء.



وأوضح عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، على قناة «العاصمة»، مع الإعلامي سعيد حساسين، أن اختيار اسم كريم للمولود من أهم الأمور التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضيفًا: «عايزين نرجع للأسماء بتاعت زمان الإسلامية والعربية».

وأكد النائب البرلماني، أن القانون سيطبق على المسلمين فقط، وليس لنا علاقة بالأقباط، مشيرا إلى أن المشروع سيتضمن عقوبات على المخالفين.