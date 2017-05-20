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مقاتلتان صينيتان تعترضان طائرة عسكرية أمريكية

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مقاتلتان صينيتان تعترضان طائرة عسكرية أمريكية مقاتلتان صينيتان تعترضان طائرة عسكرية أمريكية

مصراوي Masrawy

طائرة سو-35 صينية خلال عرض جوي في جوهاي

(أ ف ب):
اعترضت مقاتلتان صينيتان، الثلاثاء، طائرة عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الشرقي في شكل "غير مهني"، بحسب ما أعلن البنتاجون الجمعة في بيان.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، معلومات لوسائل الإعلام الأمريكية موضحة أن الطائرة كانت تقوم "بمهمة روتينية في الأجواء الدولية فوق بحر الصين الشرقي" عندما اعترضتها مقاتلتان صينيتان من طراز "سوخوي اس يو-30".

وأضافت اأن طاقم الطائرة الأمريكية اعتبر المناورة الصينية "غير مهنية"؛ من دون تفاصيل إضافية.

وتابع البنتاجون أنه تتم معالجة المسألة مع بكين عبر "القنوات العسكرية والدبلوماسية الملائمة".

والطائرة الأمريكية مصممة من أجل استطلاع الأجواء لرصد أي أثار لنشاط نووي.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هيوا شونيينغ" في بكين أن ليس لديها معلومات عن هذا الحادث. ولم تشأ وزارة الدفاع الصينية التعليق على ما حصل لفرانس برس.

وسبق أن وقعت مماثلة فوق بحر الصين حيث تطالب بكين بالسيادة على مناطق وتواجه رفضا من واشنطن وجيرانها.

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