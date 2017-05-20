الأرصاد الجوية || تصدر بيان حول حقيقة بأن مصر ستكون من أسخن بلاد العالم الأسبوع المقبل .. وتوجه تحذير هام للمواطنين

سمر العشري

في أول تعليق رسمي على الأخبار المتداولة، بشأن تعرض مصر لموجة شديدة الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل، وأن مصر ستكون من أسخن بلاد العالم هذا العام، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حقيقة هذه الأخبار المتداولة.

جاءت تصريحات الأرصاد الجوية، على لسان المتحدث باسمها، “وحيد سعودي”، خلال تدوينة له على صفحته الشخصية على “فيس بوك”، نفى من خلالها ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن أن مصر سوف تكون من أسخن بلدان العالم، وأن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف “سعودي”، بأن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أن مصر ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة لتصبح أقل من معدﻻتها باستثناء يوم الإثنين المقبل فقط، سيكون ارتفاعًا مؤقتًا ليعاود انخفاض درجات الحرارة مرةً أخرى، موجهاً تحذيراً هاماً للمواطنين، من ظهور الشبورة المائية على الطرق السريعة، وضرورة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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