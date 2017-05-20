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البدرى: كل تركيزي مع الأهلي.. ورحيلي شائعات تستهدف استقرار الفريق

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البدرى: كل تركيزي مع الأهلي.. ورحيلي شائعات تستهدف استقرار الفريق البدرى: كل تركيزي مع الأهلي.. ورحيلي شائعات تستهدف استقرار الفريق

التحرير

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كتب-أحمد سعيد

قال حسام البدرى المدير الفنى للأهلي، إن كل تركيزه مع الفريق الأحمر سواء فى بطولة إفريقيا من أجل حسم التأهل للدور التالى، وأو الدورى للفوز باللقب وإسعاد جماهير القلعة الحمراء فى كل مكان.

وأبدى البدرى، تعجبه من  الشائعات التى تتردد بين الحين والآخر حول تفكيره فى الرحيل عن تدريب الأهلي، أو تلقيه عروضًا لتدريب أندية أو منتخبات، مؤكدًا أنه يحترم وجوده بالقلعة الحمراء وفخور بقيادة الفريق ولا يفكر فى الرحيل.

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وأوضح أنه لايعرف شيئًا عما تردد مؤخرًا حول تفاوض الاتحاد الليبي معه لتدريب ليبيا، مشددًا على أن أحدًا لم يتحدث معه فى هذا الأمر ولم يُعرض عليه تدريب منتخب ليبيا وكل ما يقال خلاف ذلك لا أساس له من الصحة وشائعات تهدف للتأثير على استقرار الفريق.

وشدد البدرى، على استمراره مع الأهلي وسعادته بالعمل فيه/ ويسعى بكل قوة لقيادة الفريق للفوز بكل البطولات، وأن تركيزه حاليًا فى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء القطن الكاميروني، لضمان الحفاظ على حظوظ الفريق فى بطولة إفريقيا، ثم التركيز على حسم الدوري..

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التحرير

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