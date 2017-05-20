تمزيق طالبان لأجسادهما بعنق زجاجة والنيابة تكشف الأسباب وتفاصيل الواقعة

سمر العشري

حوادث غريبة تحدث في المجتمع خلال الفترة الأخيرة، لم تكن موجودة قبل ذلك، مشاجرات على أسباب تافهة ويتم فيه استخدام الأسلحة النارية والبيضاء، وما من يوم يمر إلا وتحدث مشاجرة بالأسلحة أو بالشوم لأسباب لا ترقى لوصول الأمر لهذه المرحلة.

واليوم ومنذ قليل شهد محيط إحدى المدارس بالصف مشاجرة عنيفة بين طالبين، وقام الطرفات باستخدام عنق زجاجة في المشاجرة، وقام كل منهما بالتعدي علي الآخر، الأمر الذي أدى إلى إصابتهما بجروح قطعية كبيرة، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

وأكدت تحقيقات رئيس نيابة الصف هشام رفعت الشريف أن الأهالي أبلغوا قوات الأمن عند حدوث المشاجرة، أمام مدرسة الاخصاص وبانتقال قوات الشرطة تبين أن المشاجرة بين محمد .ا 15 سنة طالب بالاعدادي، والطرف الثاني محمود . ا 17 سنة طالب بالثانوي الصناعي، وبسبب خلافات سابقة بينهما حدث الشجار وأصيبا الأول بجروح قطعية بأنحاء الجسد وتمكنت قوات الأمن من القبض عليهما وتم إحالتهما إلى النيابة.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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