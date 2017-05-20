بالصور.. إزالة 501 حالة تعدي على 1267 فدانًا في الفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

أعلن الدكتور جمال سامي - محافظ الفيوم، أنه حتى مساء الجمعة تم إزالة 326حالة تعدي علي الأراضي الزراعية على مساحة 1267فدان و7 قراريط بالإضافة إلى 175حالة تعد بالبناء على مساحة 111310 متر مربع موزعة علي مراكز الفيوم.

وبلغت جملة إزالة التعديات بمركز ومدينة الفيوم 92 حالة بناء على مساحة 40627 متر مربع، وبلغت إزالة التعديات بمركز طامية 13 حالة تعديات زراعية على مساحة 197 فدان و7 قيراط وعدد 52 حالة إزالة بناء على مساحة 66490 متر مربع.

كما بلغت عدد حالات الإزالة بمركز سنورس 9 حالات على مساحة 1290 متر مربع، وبلغت بمركز ابشواي 3 حالات على مساحة 403 متر مربع ، وفي مركز اطسا بلغت الحالات 213 حالة تعد على أرض زراعية مساحتها 410 فدان بالإضافة إلى إزالة 10حالات بناء على مساحة 1500متر مربع، وفي مركز يوسف الصديق بلغ عدد حالات الإزالة 100 حالة على مساحة 660 فدان بالإضافة إلى 9 حالات على مساحة 1000 متر مربع.

كما تم إزالة 49حالة بمساحة 5619 فدانا من ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وأكد محافظ الفيوم أنه لا تراجع عن استعادة هيبة الدولة والحفاظ علي المال العام وسيتم العمل على مدار اليوم بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والشرطة والجيش لإزالة كافة التعديات طبقا لخطة زمنية لإسترداد أملاك الدولة المتعدين عليها بمختلف مراكز قرى ومدن المحافظة.