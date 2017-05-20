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تفاصيل مقتل زوج أمام زوجته "قتلوه قدام عينيا .. ضربوه بالنار فوقع على حجرى وكان خايف على وحاول يدافع عنى"

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تفاصيل مقتل زوج أمام زوجته "قتلوه قدام عينيا .. ضربوه بالنار فوقع على حجرى وكان خايف على وحاول يدافع عنى" تفاصيل مقتل زوج أمام زوجته "قتلوه قدام عينيا .. ضربوه بالنار فوقع على حجرى وكان خايف على وحاول يدافع عنى"

جريمة قتل بشعة وقعت في محافظة الشرقية حيث قام ثلاثة لصوص ملثمين بقطع الطريق على زوج وزوجته، حيث كانا يستقلان دراجتهما البخارية وفي طريقهما لزيارة عائلية عندما قطع اللصوص الطريق عليهما، وقاموا بإطلاق النار على الزوج فوقع قتيلاً بين يدي زوجته.

حيث تروي الزوجة رغدة ربيع والتي تبلغ من العمر 21 عام قصة مقتل زوجها بين يديها، بعد أن أطلق أحد اللصوص عليه رصاصة استقرت في بطنه فارتمي في حجرها على حد وصفها، ونظر إليه وكأنها نظرة الوداع ثم لم ينطق بكلمة واحدة وفارق الحياة على الفور.

بينما فر اللصوص هاربين بعد قتل زوجها ممدوح محمد البالغ من العمر 22 عام، والذي كان يصطحب زوجته عبير لزيارة عمته الوحيدة، وحفاظاً على صلة الرحم، وأضافت الزوجة أن زوجها مات وهو يدافع عن ماله وعرضه، حيث كان يخشى أن يصيبها مكروه من اللصوص.

 

المصدر : فايف

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