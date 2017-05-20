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بالفيديو || عصابة من 10 أشخاص مدججين بالأسلحة يمزقزن جسد شاب بالسنج والمطاوي وسط الشارع وأمام الجميع والسبب "صادم"وبيان من الداخلية

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بالفيديو || عصابة من 10 أشخاص مدججين بالأسلحة يمزقزن جسد شاب بالسنج والمطاوي وسط الشارع وأمام الجميع والسبب "صادم"وبيان من الداخلية بالفيديو || عصابة من 10 أشخاص مدججين بالأسلحة يمزقزن جسد شاب بالسنج والمطاوي وسط الشارع وأمام الجميع والسبب "صادم"وبيان من الداخلية

بلطجة وفرض إتاوات، “يا تدفع يا تنضرب”، ففي واقعة مأساوية اليوم هزت مدينة طنطا، قام مجموعة من الأشخاص عددهم عشرة أشخاص، ومددجين بجميع أنواع الأسلحة البيضاء، وفي وضح النهار وأمام جميع الناس بتمزيق جسد سائق شاب بمدينة طنطا.

بدأت القصة بعد تعرض سائق يدعى محمد بدوي، يبلغ من العمر 25 سنه، ويعمل سائق على خط طنطا شبين الكوم، لفرض إتاوة من أصحاب قهوة بالعجيزي، مسجلين خطر، بعد كسر السائق لكرسي القهوه وتعهده بدفع ثمنه، حتى تطورت الأمور بعد ذلك.

حيث قام أصحاب مقهى العجيزي المسجلين خطر بفرض إتاوة على السائق 150 جنيه وعلبتين سجاير كل يوم، وتجنباً لشرهم كان السائق يدفع الإتاوة، وبعد تطور الخلافات بينهم وعجزه عن دفع هذا المبلغ، فوجئ بعدد 6 تكاتك به 10 أشخاص بلطجية ومسجلين خطر، ومع جميع أنواع الأسلحة البيضاء، بالتعدي عليه ومزقوا جسده وقطعوا أصابعه بالسكاكين والسنج والمطاوي، ولم يستطع أحد من المارة بالدفاع عنه، وتم نقله إلى مسنتشفى الجامعة وظل يوماً كاملاً في العناية المركزة فاقد للوعي.

وعلى الفور تحركت قوات الأمن كلف مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة، بسرعة ضبط الجناة وبالفعل تمكن معاون أول المباحث النقيب محمد إلهامى والنقيب فوزى موافى، من ضبط 4 من المجرمين بينهم سيدتين وجار ضبط الباقىبعد هروبهم، ووجهت النيابة للمجرمين الذين تم ضبطهم تهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار وتكوين تشكيل عصابي، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات.

 

المصدر : فايف

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