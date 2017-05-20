محافظ كفر الشيخ: سأكسر شوكة مغتصبي أراضي الدولة

التحرير

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قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إن استعادة أراضي الدولة من المعتدين تجري على قدم وساق، مشيرا إلى وضع خطط فورية لبحث كيفية الاستفادة منها خاصة وأن المحافظة ليس لها ظهير صحراوي.

وأضاف نصر خلال تصريحات خاصة لـ«التحرير» مساء أمس الجمعة، أنه سيقوم بكسر شوكة المعتدين على أملاك الدولة مهما كانت قوتهم أو نفوذهم، قائلا: "لا أخاف إلا الله"، لافتا إلى أن الجميع أمام القانون سواسية، وأن أملاك الدولة يجب أن يعود نفعها للشعب بأكمله وليس فئة بعينها كما كان حاصلا في الماضي.

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وأكد المحافظ أنه سيتم استغلال هذه الأراضي في مشاريع اقتصادية واستثمارية وسكنية، وخاصة في قطاع الإسكان لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات بكفر الشيخ.