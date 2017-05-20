أخبار عاجلة

أعيد إلى السجن بعد 45 دقيقة من إطلاق سراحه.. والسبب -
8 الصبح - لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض لحضور القمة الإسلامية الأمريكية -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح الأمراض الجلدية التى ليس لها علاج ..ويكشف حقيقة "البيض الصيني" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر من "الحلويات الشرقية" فى رمضان وينصح بتناول الفاكهة بكثرة -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح العلاج النهائي لمرض "البهاق" لكنة ياخد وقت طويل -
8 الصبح - نصائح د/هاني الناظر عن المشروبات فى شهر رمضان ويحذر من "مشروب العرقسوس" -
فقدان خاتم شعار الجمهورية والبصمة الخاصة بتموين إمبابة -
المحمدي: أفتخر بتحقيق أرقام قياسية بالدوري الإنجليزي.. وأهاجم الإعلام لسبب -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

صورة وخبر: ابتسامة في سوريا

Google+ Print
صورة وخبر: ابتسامة في سوريا صورة وخبر: ابتسامة في سوريا

مصراوي Masrawy

عائلة سورية (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري: 

أصبحت سوريا بقايا دولة؛ وأصبح شعبها كقطعة نسيج مزقها الدهر فصارت أجزاءًا وفي كل جزء منها ثقوب وعلامات ترصد تاريخ من المعاناة.

في كل يوم قتلى تشيع أجسامهم وعلى الحدود فارون يبحثون عن ملاجئ أو مخيمات يمكن أن تأوي خائفهم أو تٌطعم جائعهم.

ومع استمرار الحرب التي دخلت عامها السابع تغلب على سوريا صور الحزن والبكاء، لكن مصور وكالة الأنباء الفرنسية التقط، الجمعة، صورة "ابتسامة في سوريا" أبطالها رجل وطفلين يمسكان بذراعيه وعلى وجهه ابتسامة تبدو غريبة في بلد لا تخلو منازلهم من الدموع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الليبية المؤقتة تثمن موقف مصر حيال الهجوم الإرهابي ببراك الشاطئ بجنوب ليبيا

الخارجية الليبية المؤقتة تثمن موقف مصر حيال الهجوم الإرهابي ببراك الشاطئ بجنوب ليبيا

أعيد إلى السجن بعد 45 دقيقة من إطلاق سراحه.. والسبب

أعيد إلى السجن بعد 45 دقيقة من إطلاق سراحه.. والسبب

فقدان خاتم شعار الجمهورية والبصمة الخاصة بتموين إمبابة

فقدان خاتم شعار الجمهورية والبصمة الخاصة بتموين إمبابة

ننشر أول صورة لـ"أحمد" ضحية التنقيب عن الأثار في كفر الشيخ

ننشر أول صورة لـ"أحمد" ضحية التنقيب عن الأثار في كفر الشيخ