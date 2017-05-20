صورة وخبر: ابتسامة في سوريا

كتب - علاء المطيري:

أصبحت سوريا بقايا دولة؛ وأصبح شعبها كقطعة نسيج مزقها الدهر فصارت أجزاءًا وفي كل جزء منها ثقوب وعلامات ترصد تاريخ من المعاناة.

في كل يوم قتلى تشيع أجسامهم وعلى الحدود فارون يبحثون عن ملاجئ أو مخيمات يمكن أن تأوي خائفهم أو تٌطعم جائعهم.

ومع استمرار الحرب التي دخلت عامها السابع تغلب على سوريا صور الحزن والبكاء، لكن مصور وكالة الأنباء الفرنسية التقط، الجمعة، صورة "ابتسامة في سوريا" أبطالها رجل وطفلين يمسكان بذراعيه وعلى وجهه ابتسامة تبدو غريبة في بلد لا تخلو منازلهم من الدموع.