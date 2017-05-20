حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مر العديد من العواصم حول العالم، اليوم الجمعة، بالكثير من الأحداث الهامة، والتي كان أبرزها ماكرون يصل مالي، والانتخابات الإيرانية، إضافة إلى اعتراض مقاتلات صينية لطائرة أمريكية.

1- الإيرانيون يختارون رئيسًا جديدًا للبلاد

الإيرانيون يدلون بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية بطهران اليوم الجمعة (أ ف ب)

توجه الناخبون الإيرانيون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لاختيار حاكم جديد للبلاد في قائمة تضم أربعة مرشحين أبرزهم الرئيس الحالي للبلاد حسن روحاني.

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2- ''ماكرون'' يصل مالي لتفقد القوات الفرنسية

وصول الرئيس الفرنسى إلى جاوة اليوم الجمعة (أ ف ب)

وصل الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، إلى بلدة جاو في شمال مالي في زيارة من المقرر أن يتفقد خلالها القوات الفرنسية العاملة ضد الميليشيات الإسلامية في مالي، بعد خمسة أيام فقط من توليه مهام منصبه.

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3- مقتل 11 شرطيًا أفغانيًا في حادثين منفصلين

مركبات عسكرية تابعة للجيش الأفغانى فى كابول - أرشيفية (أ ف ب)

قال مسؤولون إن 11 شرطيًا لقوا حتفهم في حادثين منفصلين ليلة أمس شمال شرقي أفغانستان.

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4- مقاتلتان صينيتان تعترضان طائرة عسكرية أمريكية

مقاتلات صينية أثناء مناورات فى بحر المحيط الهادئ - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن مقاتلتين صينيتين اعترضتا طائرة عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الشرقي في شكل "غير مهني".

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5- القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق صحفيين

المدعى العام التركى أثناء محاكمة متهمين بالتواطؤ فى الانقلاب - أرشيفية (أ ف ب)

أصدر القضاء التركي مذكرات توقيف بحق مالك صحيفة "سوزجو" المعارضة وثلاثة مسؤولين فيها، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الأناضول المؤيدة للحكومة، وذلك على خلفية تكثيف في حملة القمع في أوساط وسائل الإعلام المعارضة التركية.

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