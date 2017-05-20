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العرب اليوم: اختتام محادثات جنيف‎ ومقتل 3 عراقيين في البصرة

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مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت المنطقة العربية، اليوم الجمعة، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها انفجار قاعدة براك فى ليبيا، إضافة إلى احتجاجات بالمغرب ومقتل 3 عراقيين في البصرة.

1- مقتل 3 جنود في تفجير انتحاري بالعراق

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تفجير في البصرة في 10 يونيو 2015 (أ ف ب)

قتل 3 من أفراد الحيش والشرطة العراقية لقوا حتفهم في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش مشتركة على طريق المرور السريع في محافظة البصرة جنوبي بغداد، وفقًا لمسؤول أمني عراقي.

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2- الجامعة العربية تندد بالهجوم المسلح جنوبي ليبيا

اجتماع ممثلي أعضاء جامعة الدول العربية - أرشيفية (أ ف ب)

اجتماع ممثلي أعضاء جامعة الدول العربية - أرشيفية (أ ف ب) 

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة للهجوم المسلح الذي تعرضت له قاعدة براك الجوية الواقعة جنوبي ليبيا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات من قوات الجيش الوطنى الليبي.

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3- الآلاف يتظاهرون في المغرب بعد مقتل بائع

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احتجاجات فى المغرب - أرشيفية (أ ف ب)

شهدت مدينة الحسيمة، شمالي المغرب، مسيرات احتجاجية حاشدة شارك فيها الآلاف حاملين لافتات ضد كُتب عليها "هل أنت حكومة أم عصابة؟"

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4- النظام السوري يختتم محادثات جنيف 6

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المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا فى جنيف اليوم الجمعة (أ ف ب)

يعقد المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا آخر اجتماعاته مع الأطراف السورية المشاركة في الجولة السادسة من مؤتمر "جنيف"، حيث من المنتظر أن يعلن مساء اليوم اختتام الجولة الحالية من المفاوضات.

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5- مقتل 14 مدنيًا في قصف لداعش بمدينة دير الزور

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مسلحون تابعون لتنظيم داعش الإرهابي في الرقة - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 14 مدنيًا وإصابة آخرين بجروح في قصف لتنظيم داعش استهدف حفل زفاف بحي خاضع لسيطرة القوات السورية بمدينة دير الزور.

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مصراوي Masrawy

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