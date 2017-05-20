نادال يودع بطولة روما للتنس

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أطاح النمساوي دومينيك تيم، بالإسباني رفائيل نادال، من بطولة روما للتنس للأساتذة، بعدما تغلب عليه 6-4 و6-3 اليوم الجمعة، في دور الثمانية.

وبعدما تغلب عليه نادال مرتين في آخر ثلاثة أسابيع، في بطولتي برشلونة ومدريد، استغل تيم الفرصة الثالثة أمام اللاعب البالغ عمره 30 عاما والذي خسر للمرة الأولى في الملاعب الرملية هذا الموسم بعد 17 انتصارا متتاليا.

وسيواجه تيم في الدور قبل النهائي الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني عالميا أو الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو.

وفي وقت سابق تأهل الألماني الصاعد الكسندر زفيريف إلى الدور قبل النهائي بإحدى بطولات التنس للأساتذة للمرة الأولى بعدما تغلب على الكندي ميلوش راونيتش المصنف السادس عالميا 7-6 و6-1.

وسيواجه زفيريف (20 عاما) جون ايسنر للمنافسة على مكان بالنهائي بعدما تفوق اللاعب الأمريكي على الكرواتي مارين شيليتش 7-6 و2-6 و7-6.

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وأبلغ زفيريف موقع رابطة لاعبي التنس المحترفين على الانترنت "انه انجاز كبير اخر في مسيرتي. أشعر أنني قدمت أداء قويا للغاية اليوم. كنت أرد ضربات الارسال على نحو جيد للغاية".

وأضاف "لذا أنا سعيد للغاية بالوصول للدور قبل النهائي ومواجهة جون غدا.. والذي أعرفه جيدا منذ أن كنا سويا في (فلوريدا). ستكون مباراة رائعا".

وفي مواجهتهما الأولى خسر زفيريف شوط ارساله مرتين في المجموعة الأولى وأخفق في حسمها عندما كان يرسل متقدما 6-5 لكنه فاز بالشوط الفاصل بسهولة في ظل هبوب رياح 7-4 قبل أن يمضى في طريقه للفوز بالمجموعة الثانية.

وسدد ايسنر 21 ضربة ارسال ساحق ليتخطى شيليتش ويصبح أول أمريكي يصل إلى الدور قبل النهائي في روما منذ أن فعلها اندي روديك في 2008.