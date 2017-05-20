أخبار عاجلة

أعيد إلى السجن بعد 45 دقيقة من إطلاق سراحه.. والسبب -
8 الصبح - لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض لحضور القمة الإسلامية الأمريكية -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح الأمراض الجلدية التى ليس لها علاج ..ويكشف حقيقة "البيض الصيني" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر من "الحلويات الشرقية" فى رمضان وينصح بتناول الفاكهة بكثرة -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح العلاج النهائي لمرض "البهاق" لكنة ياخد وقت طويل -
8 الصبح - نصائح د/هاني الناظر عن المشروبات فى شهر رمضان ويحذر من "مشروب العرقسوس" -
فقدان خاتم شعار الجمهورية والبصمة الخاصة بتموين إمبابة -
المحمدي: أفتخر بتحقيق أرقام قياسية بالدوري الإنجليزي.. وأهاجم الإعلام لسبب -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

أوروجواي توقف النشاط الكروي مؤقتا

Google+ Print
أوروجواي توقف النشاط الكروي مؤقتا أوروجواي توقف النشاط الكروي مؤقتا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إيقاف النشاط الكروي مؤقتا، بعد الحادث الذي وقع خلال مباراة للناشئين، وأصيب خلاله شخص بطلق ناري، معلنا أيضا عن تقدمه بطلب لوزارة الداخلية من أجل السماح بتواجد الشرطة داخل الملاعب.

وجاء هذا على لسان المسؤول عن الملف الأمني في الاتحاد، رافائيل بينيا، والذي أضاف أنهم سينتهزون فرصة هذا التوقف من أجل تحسين الحالة الأمنية داخل الملاعب.

وشدد بينيا: "سيكون هناك اجتماع مساء اليوم بين مسؤولي الاتحاد وتكتل النقابات (الذي يضم عناصر اللعبة من مدربين ولاعبين وحكام)، وبالتأكيد سيكون هناك طلبا لمقابلة وزير الداخلية".

وأضاف بأن هذه المقابلة مع الوزير ستكون من أجل طلب عودة رجال الشرطة للتواجد داخل الملاعب من جديد.

وقال في هذا الصدد: "فليتواجد رجال الشرطة من جديد داخل الملاعب، على الأقل في المباريات الصعبة والأكثر حساسية".

شاهد أيضا

وأكد أن هذا يعد أحد مطالب الاتحاد الوطني للعبة منذ وقت طويل، ومن أجل هذا تم تثبيت كاميرات ذات خاصية التعرف على الأوجه بملعب "السنتيناريو" بالعاصمة مونتفيديو، متعهدا في الوقت ذاته بتطبيق نظام جديد لبيع تذاكر جميع مباريات الدرجة الأولى.

وعلى جانب آخر، أشار التكتل في بيان له إلى أن الحادث الذي وقع خلال مباراة بين فريقي رامبلا جونيورز وثيرو في الدرجة الثالثة، أكبر الفئات العمرية في مسابقات الشباب، وأطلق خلاله النار على والد أحد اللاعبين ليس فرديا.

وأشار إلى أن الحادث يضاف لقائمة أحداث العنف المتكررة التي وقعت في مختلف الملاعب، وهذا يأتي في إطار عدم وجود تأمين كاف داخل الملاعب.

يذكر أن قوات الشرطة تتواجد داخل الملاعب في بعض مباريات الدرجة الأولى فقط، في الوقت الذي استبعد فيه وزير الداخلية، إدواردو بونومي، تمديد هذا التواجد ليشمل مباريات الناشئين، وذلك وفقا لما أفادت به مصادر رسمية اليوم. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سيولة مرورية بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

مطار القاهرة يستعد لمغادرة السيسي إلى الرياض

مطار القاهرة يستعد لمغادرة السيسي إلى الرياض

المحمدي: أفتخر بتحقيق أرقام قياسية بالدوري الإنجليزي.. وأهاجم الإعلام لسبب

المحمدي: أفتخر بتحقيق أرقام قياسية بالدوري الإنجليزي.. وأهاجم الإعلام لسبب

طقس لطيف بالوجه البحري والقاهرة.. ومائل للحرارة في الصعيد

طقس لطيف بالوجه البحري والقاهرة.. ومائل للحرارة في الصعيد