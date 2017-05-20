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متحدث «الترابين»: حرق جثة أحد «الدواعش» رد فعل لحظي

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متحدث «الترابين»: حرق جثة أحد «الدواعش» رد فعل لحظي متحدث «الترابين»: حرق جثة أحد «الدواعش» رد فعل لحظي

التحرير

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قال موسى الدلح، متحدث باسم قبيلة الترابين، إن أي قانون في العالم يعطي للإنسان الحق في الدفاع عن نفسه، مؤكدًا أن القبيلة تحمي سيناء من إرهابيي تنظيم داعش.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كلام مصري"، مع الإعلامية دينا موسى، المذاع على قناة "الحرة"، "في كافة دول العالم، المواطن حين تصل الأمور إلى هذا المدى من الخطر يحق لأي إنسان الدفاع عن النفس وفق الدين والعرف والشرع والقانون".

وتابع: "يتم تسليم من نستطيع القبض عليه من تنظيم داعش، والفيديو المتداول عن حرق جثه أحد الدواعش تم القبض عليه في سيناء، يعتبر رد فعل لحظي لثورة الدم التي نعيشها"، منوهًا بأنهم لم يمارسوا الجرائم ضد أحد.

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