10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد لجولته الخارجية الأولى التي يبدأها من السعودية، ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تسريع عملية السلام في مالي، وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن أي حل عسكري للأزمة مع كوريا الشمالية سيكون مأساويًا، وذكر نصر الحريري، رئيس وفد الهيئة العليا للمعارضة السورية في مفاوضات جنيف، إنه لا توجد انجازات حقيقية فى هذه الجولة، بينما أكد نائب وزير الخارجية الروسي، جينادي جاتيلوف، على أن تنفيذ أمريكا ضربة جوية ضد قوات تابعة للجيش السوري أمر غير مقبول.

1- ترامب: مستعد لجولتي الخارجية وسأدافع عن مصالح أمريكا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة أندروز الجوية خارج واشنطن الجمعة (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد لجولته الخارجية الأولى، التي من المقرر أن تبدأ، السبت، بزيارته المملكة العربية السعودية،

وقال على "تويتر": "مستعد لجولتي الأجنبية الكبيرة، وسأدافع عن مصالح أمريكا بقوة، فهذا ما أحب القيام به."

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2- ماكرون: نعلم ما يجب علينا فعله في مالي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مالي الجمعة (أ ف ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تسريع عملية السلام في مالي، مضيفًا: "آمل أن نسرع في الأمر نحن نعلم ما هي المشكلات الرئيسية وما يجب علينا فعله".

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3- ماتيس: أي حل عسكري لأزمة كوريا الشمالية سيكون ''مأساويًا''

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في لندن في 11 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن أي حل عسكري للأزمة مع كوريا الشمالية سيكون مأساويًا على نطاق لا يصدق، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل على المستوى الدولي للتوصل لحل دبلوماسي.

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4- محامي مؤسس ''ويكيليكس'': أسانج سيتمكن من مغادرة بريطانيا قريبًا

مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في لندن الجمعة (أ ف ب)

صرح بير صامويلسون، محامي مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، بأن موكله سيتمكن من مغادرة سفارة الإكوادور بعد إجراء مباحثات مع سلطات بريطانيا، مضيفًا أن هناك خطرًا بترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة.

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5- رئيس وفد المعارضة السورية في جنيف: لا توجد إنجازات حقيقية

رئيس وفد الهيئة العليا للمعارضة السورية في جنيف نصر الحريري في 16 مايو 2017 (أ ف ب)

قال نصر الحريري، رئيس وفد الهيئة العليا للمعارضة السورية في مفاوضات جنيف، إنه لا توجد انجازات حقيقية فى هذه الجولة، ولكن الوفد يحاول الحفاظ على العملية السياسية فى جنيف حية وفعالة وذات زخم، خاصة فى وجود محاولات من البعض مثل روسيا وإيران لصرف النظر عن العملية السياسية باتجاه توجهات أخرى.

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6- نائب وزير الخارجية الروسي: ضرب أمريكا للعسكريين السوريين انتهاك للسيادة

نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف - أرشيفية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، جينادي جاتيلوف، إن تنفيذ أمريكا ضربة جوية ضد قوات تابعة للجيش السوري ليس محاربة "داعش" و"النصرة" وهو أمر غير مقبول تمامًا"، مضيفًا: "الضربة الأمريكية ضد العسكريين السوريين تنتهك سيادة سوريا، ولا تساعد العملية السياسية".

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7-مسؤول أممي: أوروبا ستواجه تدفق أعضاء "داعش" العائدون

رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة جان بول لابورد في باريس في 14 أكتوبر 2015 (أ ف ب)

قال رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة جان بول لابورد إن أوروبا ستواجه هذا العام تدفقًا لمقاتلي تنظيم "داعش" العائدون بعدما انهزموا في سوريا والعراق، مشيرًا إلى أنهم أكثر خبرة بالحروب والمعارك.

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8- المرشح الاشتراكي لمنصب المستشار الألماني: سأكرر تجربة ماكرون

مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي لمنصب المستشار في ألمانيا مارتن شولتس في برلين في 18 مايو 2017 (أ ف ب)

صرح مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي لمنصب المستشار في ألمانيا مارتن شولتس لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينة تسايتونج" الألمانية الصادرة، غدًا السبت، أنه سيحذوا حذو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في توجيه حملته الانتخابية لصالح الفكرة الأوروبية.

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9- رئيس الصين: مستعدون لاستعادة العلاقات مع كوريا الجنوبية

الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين في 16 مايو 2017 (أ ف ب)

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، عن استعداد بلاده للعمل مع كوريا الجنوبية لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي: "إن الصين ملتزمة بتسوية أي قضايا مع كوريا الجنوبية من خلال الحوار والتنسيق والعمل نحو نزع سلاح شبه الجزيرة الكورية".

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10- وزير الإعلام السعودي: أكثر من 500 إعلامي لتغطية القمم الثلاث في الرياض

وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد - أرشيفية

أعلن وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، أن أكثر من 500 إعلامي من جميع أنحاء العالم سيقومون بتغطية القمم الثلاث التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال يومي 20 و 21 مايو الحالي.

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