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سموحة يحيل «مانجا» للتحقيق.. وغرامة 20 ألف جنيه

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سموحة يحيل «مانجا» للتحقيق.. وغرامة 20 ألف جنيه سموحة يحيل «مانجا» للتحقيق.. وغرامة 20 ألف جنيه

التحرير

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قرر مجلس إدارة نادي سموحة إحالة اللاعب أحمد نبيل مانجا، للتحقيق وخصم 20 ألف جنيه من مستحقاته على خلفيه ما دونه اللاعب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وما أدلى به من تصريحات تدعي أنه لم يتلق أي اتصالات سواء من الجهاز الفني أو مجلس إدارة النادي للاطمئنان عليه بعد إصابته في لقاء الأمس، أمام بتروجيت.

وأكدت إدارة النادى أنه من غير المقبول أن يصرح أي لاعب بمثل هذه التصريحات خاصة وأن نادى سموحة ناد كبير يتصارع اللاعبون للانضمام إلى صفوفه نظرًا لما يوليه النادى من اهتمام بالغ بلاعبيه وما يقدمه للمصابين من رعاية طبية ونفسية متميزة والأمثلة على ذلك كثير وليس هناك حاجة للتدليل على هذا.

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وكان مانجا قد وصف إدارة ناديه بمركز الشباب واتهم الإدارة بالتقصير في إصابته، بعد أن أثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب إصابته بتمزق في أربطة الأنكل الداخلي والخارجي.

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التحرير

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