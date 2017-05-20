أخبار عاجلة

أعيد إلى السجن بعد 45 دقيقة من إطلاق سراحه.. والسبب -
8 الصبح - لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض لحضور القمة الإسلامية الأمريكية -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح الأمراض الجلدية التى ليس لها علاج ..ويكشف حقيقة "البيض الصيني" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر من "الحلويات الشرقية" فى رمضان وينصح بتناول الفاكهة بكثرة -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح العلاج النهائي لمرض "البهاق" لكنة ياخد وقت طويل -
8 الصبح - نصائح د/هاني الناظر عن المشروبات فى شهر رمضان ويحذر من "مشروب العرقسوس" -
فقدان خاتم شعار الجمهورية والبصمة الخاصة بتموين إمبابة -
المحمدي: أفتخر بتحقيق أرقام قياسية بالدوري الإنجليزي.. وأهاجم الإعلام لسبب -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. انطلاق الاحتفالات بـ "يوم أفريقيا" في بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الاحتفالات بيوم أفريقيا (1)الاحتفالات بيوم أفريقيا (1)

الاحتفالات بيوم أفريقيا (2)الاحتفالات بيوم أفريقيا (2)

الاحتفالات بيوم أفريقيا (3)الاحتفالات بيوم أفريقيا (3)

الاحتفالات بيوم أفريقيا (4)الاحتفالات بيوم أفريقيا (4)

الاحتفالات بيوم أفريقياالاحتفالات بيوم أفريقيا

الاحتفالات بيوم أفريقيا (6)الاحتفالات بيوم أفريقيا (6)

الاحتفالات بيوم أفريقيا (7)الاحتفالات بيوم أفريقيا (7)

الاحتفالات بيوم أفريقيا (8)الاحتفالات بيوم أفريقيا (8)

الاحتفالات بيوم أفريقيا (9)الاحتفالات بيوم أفريقيا (9)

الاحتفالات بيوم أفريقيا (10)الاحتفالات بيوم أفريقيا (10)

الاحتفالات بيوم أفريقيا (11)الاحتفالات بيوم أفريقيا (11)

الاحتفالات بيوم أفريقيا (12)الاحتفالات بيوم أفريقيا (12)

الاحتفالات بيوم أفريقيا (13)الاحتفالات بيوم أفريقيا (13)

الاحتفالات بيوم أفريقيا (14)الاحتفالات بيوم أفريقيا (14)

الاحتفالات بيوم أفريقيا (15)الاحتفالات بيوم أفريقيا (15)

بورسعيد - مصراوي:

انطلقت اليوم الجمعة ببورسعيد الاحتفالات الشعبية بـ "يوم إفريقيا"، وفق البرنامج المعد لها، بعدما اختار مجلس الوزراء "المدينة الباسلة" مقرًا للاحتفال بالذكرى السنوية لإنشاء الاتحاد الإفريقي الموافقة 25 مايو من كل عام.

شاركت في احتفالات اليوم التي أقيمت على 3 مسارح (ساعة قصر الثقافة، وحديقة التاريخ، وحديقة المنتزة) فرق للفنون الشعبية من مختلف المحافظات المصرية، ممثلة في النوبة، والصعيد والفلاحي، والبدوي، والبحري، والبمبوطي.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني والأخير للاحتفالات غدًا السبت تنظيم "ديفيليه" متجول في شوارع المحافظة، ينطلق من أمام باب رقم 1 للميناء السياحي المجاور لقاعدة تمثال ديليسبس، وينتهى بعرض فني في المركز الثقافي، تشارك به جاليات الدول الإفريقية المشاركة في الاحتفالات والفرق الفنية الممثلة للفلكلور المصري، يليه عرض فني تحت عنوان "يوم إفريقيا"، وعرض لشباب بورفؤاد تحت عنوان "أنشودة إفريقية" للمخرج محمد الملكي، إلى جانب عدد من العروض الفنية الأخرى، وفيلم تسجيلي يوضح العلاقة بين دول الاتحاد الإفريقي.

يتضمن الاحتفال مُشاركة سفراء ووفود رفيعة المستوى لـ 40 دولة إفريقية، وعددًا من الوزراء والشخصيات العامة والقيادات.

ويذكر أن محافظ بورسعيد كان قد أمر بتشكيل لجنة عليا لتنظيم الاحتفالات، برئاسة المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أعيد إلى السجن بعد 45 دقيقة من إطلاق سراحه.. والسبب

أعيد إلى السجن بعد 45 دقيقة من إطلاق سراحه.. والسبب

فقدان خاتم شعار الجمهورية والبصمة الخاصة بتموين إمبابة

فقدان خاتم شعار الجمهورية والبصمة الخاصة بتموين إمبابة

ننشر أول صورة لـ"أحمد" ضحية التنقيب عن الأثار في كفر الشيخ

ننشر أول صورة لـ"أحمد" ضحية التنقيب عن الأثار في كفر الشيخ

مسعف وسائق يسلمان 5 آلاف جنيه كانت بحوزة مصاب بكفر الشيخ

مسعف وسائق يسلمان 5 آلاف جنيه كانت بحوزة مصاب بكفر الشيخ