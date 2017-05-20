بالصور.. انطلاق الاحتفالات بـ "يوم أفريقيا" في بورسعيد

بورسعيد - مصراوي:

انطلقت اليوم الجمعة ببورسعيد الاحتفالات الشعبية بـ "يوم إفريقيا"، وفق البرنامج المعد لها، بعدما اختار مجلس الوزراء "المدينة الباسلة" مقرًا للاحتفال بالذكرى السنوية لإنشاء الاتحاد الإفريقي الموافقة 25 مايو من كل عام.

شاركت في احتفالات اليوم التي أقيمت على 3 مسارح (ساعة قصر الثقافة، وحديقة التاريخ، وحديقة المنتزة) فرق للفنون الشعبية من مختلف المحافظات المصرية، ممثلة في النوبة، والصعيد والفلاحي، والبدوي، والبحري، والبمبوطي.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني والأخير للاحتفالات غدًا السبت تنظيم "ديفيليه" متجول في شوارع المحافظة، ينطلق من أمام باب رقم 1 للميناء السياحي المجاور لقاعدة تمثال ديليسبس، وينتهى بعرض فني في المركز الثقافي، تشارك به جاليات الدول الإفريقية المشاركة في الاحتفالات والفرق الفنية الممثلة للفلكلور المصري، يليه عرض فني تحت عنوان "يوم إفريقيا"، وعرض لشباب بورفؤاد تحت عنوان "أنشودة إفريقية" للمخرج محمد الملكي، إلى جانب عدد من العروض الفنية الأخرى، وفيلم تسجيلي يوضح العلاقة بين دول الاتحاد الإفريقي.

يتضمن الاحتفال مُشاركة سفراء ووفود رفيعة المستوى لـ 40 دولة إفريقية، وعددًا من الوزراء والشخصيات العامة والقيادات.

ويذكر أن محافظ بورسعيد كان قد أمر بتشكيل لجنة عليا لتنظيم الاحتفالات، برئاسة المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة.​