إسبانيا تتوج ببطولة أمم أوروبا

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توج المنتخب الإسباني تحت 17 عاما، بلقب أمم أوروبا للناشئين، مساء اليوم الجمعة، بعد تغلبه على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح (4-1) بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).

كان المنتخب الإنجليزي البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه كالوم أودوى في الدقيقة 18، قبل أن يدرك ماتو موري هدف التعادل للمنتخب الإسباني فى الدقيقة 38، لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1 – 1.

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وعاد منتخب الأسود الثلاثة للتقدم من جديد عن طريق فيل فودين بالدقيقة 58، ولكن نجح ناتشو دياز في معادلة النتيجة للماتادور في الدقيقة 80 لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح، والتي نجح فيها المنتخب الإسباني في الفوز بنتيجة (4-1)، بعدما أضاع نظيره الإنجليزي ركلتي جزاء.