إسبانيول يتغلب على غرناطة في الليجا

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تغلب فريق إسبانيول على مضيفه غرناطة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، في إطار الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

افتتح ليوناردو بابتيستاو التسجيل للضيوف في الدقيقة الـ3 من بداية المباراة، وفي الدقيقة الـ8 سجل روبن فيزو لاعب غرناطة هدف عكسي في مرماه، قبل أن يسجل أندرياس بيريرا هدف أصحاب الأرض في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة.

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بهذه النتيجه يرتفع رصيد فريق إسبانيول الى 56 نقطة، يحتل بها المركز الـ8، بينما أنهى غرناطه موسمه برصيد 20 نقطة يتذيل بها جدول ترتيب المسابقة.