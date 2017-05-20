«قعدة مصاطب واسكتشات مبتذلة».. فنانون هاجموا «مسرح مصر»

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شن عدد كبير من الفنانين هجوما على عروض "مسرح مصر"، واعتبر البعض أن ما يتم تقديمه لا يتعدى مجرد اسكتشات كوميدية.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز الفنانين الي انتقدوا وهاجموا "مسرح مصر" بأبطاله:

1- محمد صبحي

رفض الفنان محمد صبحي تسمية "مسرح مصر" تحت بند "المسرح" ولكنه صنفه كـ"سهرة تليفزيونية"، وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "ممكن"، عبر فضائية " سي بي سي"، قائلاً:" المسرحية قايمة على رواية وبروفات كثيرة قبل عرضها"، وتابع أن جميع المقلدين للتياترو يصنفوا كـ"بوتيكات" .

2- أحمد الفيشاوي

أعرب الفنان أحمد الفيشاوي أثناء حواره مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج "أنا وأنا"، عن رأيه الشخصي في "مسرح مصر"، وقال إنه لا يحبه كثيرا، لافتا إلى أنه كان ممثل مسرحي ودرس في معهد الفنون المسرحية ويعلم جيدا أصول المسرح، مشيرا إلى أن أبطاله خرجوا عن تلك الأصول وأضاف أن المسرح ليس مجرد "إفيهات" فقط.

3- عمرو سمير عاطف

شن المؤلف عمرو سمير عاطف، هجوما على الفنان مصطفى خاطر بعد أن ظهر بإحدى عروض مسرح مصر يسخر من زميل له وصفه بـ"القزم"، واعتبر الأول أن ذلك إهانة بحق الأقزام، وقال عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "غصب عني كنت معدي من قدام التليفزيون فشفت مسرح مصر جزء مدته مثلًا متتجاوزش 3 دقايق".

وأضاف: "الممثل اللي اسمه مصطفي خاطر، بيقول لواحد أنت بتلعب كمال أجسام قاله أيوا، قاله ده أنت بتلعب كمال أقزام يا قزم، باعتبار إن يا قزم دي شتيمة، في مصر 70 ألف من قصار القامة، النهاردة مصطفى خاطر اعتبرهم عاهة وشتيمة،ده أكيد طبعًا غير البلاوي اللي الواحد هيلاقيها لو كمل لا قدر الله فرجة، دي حاجه كده على الطاير في 3 دقايق، وعشان كده الفنان الجاهل خطير جدًا زي المتدين الجاهل بالظبط".

4- محمود الحديني

اعتبر الفنان محمود الحديني أن عروض مسرح مصر ليس لها علاقة بـ"فن المسرح"، وماهي إلا مجرد "استكشات" مبتذلة، وأكد خلال ندوة فنية له، أقيمت على هامش معرض دمنهور للكتاب، أن الدولة تصرف ملايين الجنيهات على المسرح الهادف، وتلك العروض المسرحية لا تستحق هذا الدعم، لأنها لا تُبث على التليفزيون المصري.

5- أحمد آدم

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أبدى الفنان أحمد آدم رأيه في فكرة "مسرح مصر"، من خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامجه "العاشرة مساءاً"، عبر فضائية "دريم"، وقال: "تجربة أشرف عبد الباقى هتحرق الفنانين ولا يستطيع تقديم رواية كل أسبوع، وكل التجارب التي حاولت تقليد مسرح مصر فشلت، والجمهور هيزهق منها مع مرور الوقت".

6- داليا مصطفى

قالت الفنانة داليا مصطفى خلال مداخلة هاتفية لها في راديو "9090" أن المسرح الآن "بعافية شوية"، وأشارت إلى أن "مسرح مصر"، و"تياترو مصر" لا يمثلان ضحكا أو مضمونا.

7- فاروق الفيشاوي

وفقا لتصريحات صحفية للفنان فاروق الفيشاوي، وصف "مسرح مصر"، بأنه مسيء للمسرح، مضيفا أنه مهزلة وناشد بتوقفها.

وتابع: "لا يوجد شيء أقوله لأشرف عبد الباقي غير أمنيتي عن توقف مسرح مصر".

8- محمد نجم

هاجم الفنان الكوميدي محمد نجم، مسرح مصر ونعته بـ"الفكرة الصينية" الفاشلة، وأضاف أثناء حواره مع الإعلامية راغدة شلهوب ببنامج "100 سؤال"، أن أبطاله ليسوا موهوبين ويقدمون أشياء تتنافى مع مفهوم المسرحية.

9- جلال الشرقاوي

شبه الفنان جلال الشرقاوي، في تصريح صحفي، "مسرح مصر" بـ"قعدة المصاطب" وجلسات المخدرات، واعتبر ما يُقدم به "هلسا".

10- لطفي لبيب

عبر الفنان لطفي لبيب عن أسفه وحزنه على ما يُقدم بمسرح مصر، وقال في تصريح صحفي له، إنه لا يمثل المسرح إنما هو مجرد "إسكتش" فهو بدون نص أو رسالة وهدفه الضحك فقط، وإنه ليس هناك مسرحية تجهز وتنتج في أسبوعين فقط، وتابع أنه يُحسب لأشرف عبد الباقي إحيائه لـ"مسرح العرائس" من جديد.



