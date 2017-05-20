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السيسي يتوجه إلى السعودية خلال ساعات

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السيسي يتوجه إلى السعودية خلال ساعات السيسي يتوجه إلى السعودية خلال ساعات

التحرير

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يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى المملكة العربية ، على رأس وفد مصرى رفيع المستوى للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي تنطلق الأحد، بمشاركة قادة ورؤساء وملوك عدد كبير من الدول العربية.

ويعقد السيسى سلسلة من المباحثات الثنائية مع نظرائه من الرؤساء والملوك والقادة العرب حول عدد من الملفات، وفى مقدمتها محاربة الإرهاب وأوضاع الدول التى تشهد أزمات وخلافات، ومن بينها ليبيا والعراق واليمن وفلسطين وسوريا.

ومن المقرر أن يُعقد على هامش القمة اجتماع مشترك بين ملوك دول مجلس التعاون الخليجى والرئيس الأمريكى دونالد ، كما تجرى محادثات ثنائية بين القادة السعوديين والأمريكيين.

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ويشارك فى القمة 55 من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، ومن بينهم: أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس اليمنى، عبدربه منصور هادى، والسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، والرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، والملك عبدالله بن الحسين الثانى، ملك الأردن، والملك محمد السادس، ملك المغرب، والرئيس الفلسطينى محمود عباس، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التونسى، الباجى قايد السبسى، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، والرئيس العراقى محمد فؤاد معصوم، والرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة.

ومن المقرر أن تُعقد 3 قمم رئيسية، هى قمة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وقمة مجلس التعاون الخليجىوالولايات المتحدة، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية.

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التحرير

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