فيديو| إقبال المواطنين على شراء «هياكل الفراخ»: «هنجيب منين؟»

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عرض برنامج "العاشرة مساءً"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم"، تقرير لآراء المواطنين حول أسعار الدواجن.

وقالت إحدى المواطنات، في التقرير، "العضم هو الحل.. بشتري هياكل لعيالي الكيلو بقى بـ 12 جنيه".

وتابعت آخرى: "الحاجة مولعة هناكل إزاي، كل حاجة غاليه والله ما بقيت أجيب فراخ، عيالي بيحبوا اللحمة والفراخ بس هنجيب منين"، ورد آخر: "بقالي شهرين بجيب هياكل عشان نطبخ عليها بس".

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وأوضح أحد التجار، أن الإقبال على شراء الدواجن قل بعد الزيادة المستمرة، معقبًا: "لسه الأسعار في رمضان هتعلى أكتر، والخراب هيزيد عن كده، مكناش بنبيع الرجول بتاعة الفراخ للكلاب حتى، دلوقتي عليها إقبال كبير".