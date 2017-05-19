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وزير الأوقاف عن منع مكبرات الصوت في التراويح: عندنا طلاب ثانوية

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وزير الأوقاف عن منع مكبرات الصوت في التراويح: عندنا طلاب ثانوية وزير الأوقاف عن منع مكبرات الصوت في التراويح: عندنا طلاب ثانوية

التحرير

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برر مختار جمعة وزير الأوقاف، منع استخدام الميكروفونات والسماعات الخارجية بالمساجد أثناء صلاة التراويح، قائلا: «لدينا طلاب في الثانوية العامة وسيكونون في الامتحانات، ولا يجوز أن نشتتهم بصوت الميكروفونات في صلاة التراويح والتهجد ثم صلاة الفجر، لأنهم لن يتمكنوا من المذاكرة في هذا الجو».

واستطرد الوزير، خلال اجتماعه بعدد من الأئمة والوعاظ، مساء اليوم الجمعة، بديوان عام محافظة الدقهلية: «لكن لو كان يصلى الآلاف في صلاة التراويح بمسجد مثل مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية فلا يمكن أن نمنع استخدام السماعات».

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وأضاف الوزير: «نحن نعمل على فتح 2000 كتاب لتحفيظ القرآن الكريم تحت إشراف الوزارة، وحاليا تم الانتهاء من عمل 1150 وجار استكمال الباقى»، مؤكدا أن الطفل الذي يحفظ القرآن في سن مبكرة لا يمكن أن يكون طالب فاشل مستقبلا؛ لأنه يتعلم أصول القراءة والتجويد.

وكرم الوزير عقب اللقاء عدد من الأئمة والوعاظ المتميزين، وقدم شهادات تقدير لهم ثم توجه

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التحرير

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