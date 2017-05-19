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فيديو| التعليم للمدارس الدولية: تحويل من يحصل المصروفات بالدولار للنيابة

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فيديو| التعليم للمدارس الدولية: تحويل من يحصل المصروفات بالدولار للنيابة فيديو| التعليم للمدارس الدولية: تحويل من يحصل المصروفات بالدولار للنيابة

التحرير

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حذرت عبير إبراهيم، مدير إدارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، من تحصيل بعض المدارس الدولية للمصروفات بالدولار، قائلة: "من يحصل المصروفات بالدولار يحول للنيابة العامة وليس إدارية".

وأضافت إبراهيم، خلال لقائها ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "هناك 217 مدرسة دولية في ، وما ينشر عن تحصيل بعضها المصروفات بالدولار غير صحيح"، مؤكدة أن الدستور يمنع ذلك.

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وتابعت: "بعض المدارس تتحايل من خلال الحصول على نفس القيمة بالجنيه المصري ورفع المصروفات على أولياء الأمور"، منوهة بأن التعليم الدولي ومناهجه تخضع لرقابة الوزارة، وطالبت أولياء الأمور بتقديم شكاوى ضد المخالفين.


 

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التحرير

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