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صور| استرداد 258 فدانا من أراضي الدولة بالإسكندرية

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قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية اليوم، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال يومين استطاعت استرداد ما يقرب من ٢٥٨ فدان بنطاق حي العجمي فقط، فضلا عن حملات الإزالة الكبري المستمرة علي مستوي الأحياء ومنها مركز ومدينة برج العرب وحي العامرية أول وثان، ووسط وغرب.

وأكد سلطان أن المحافظة تعمل وفق خطة عمل مشتركة بالتنسيق مع كافة الجهات، وبأقصي جهدها لإزالة كافة التعديات وفرض سيطرة الدولة عليها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بشأن إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبدء في استغلالها بمشروعات تنموية تعود بالنفع على أبناء المحافظة.

وأشار أن المحافظة وفرت جميع الإمكانيات المادية واللوجيستية لتنفيذ كافة حملات الإزالة، وتحقيق أهداف الحملة تأكيدا لهيبة القانون وسيادة الدولة.

 

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